В современном мире многие крупные компании стремятся переводить большую часть клиентских сервисов в "виртуальную плоскость". Банки, операторы сотовой связи, торговые сети развивают "личный кабинет" клиента, организуют чаты с пользователями, прием онлайн-заявок на продукцию или услуги.

Соответствуя современным тенденциям развития, сбытовая компания "Алтайкрайэнерго" также расширяет спектр взаимодействия с потребителями электроэнергии посредством корпоративного сайта www.altke.ru.

На сегодняшний день на сайте компании доступны:

Регистрация в личном кабинете, которая предоставляет возможность передать в энергокомпанию показания приборов учета, сформировать квитанцию за любой период, посмотреть историю платежей, показаний счетчиков и начислений

Информация о действующих тарифах на электроэнергию

База данных действующих законодательных актов в сфере энергоснабжения

Паспорта оказания услуг АО "Алтайкрайэнерго"

Типовые формы договора энергоснабжения и перечень документов, необходимых для его заключения

Контакты отделений с указанием телефонных номеров для передачи показаний и уточнения сумм задолженности

Чтобы воспользоваться сервисом "Личный кабинет", необходимо зарегистрироваться на сайте sbyt.altke.ru. Для этого нужно ввести номер лицевого счета, сумму к оплате из последней квитанции и адрес своей электронной почты. На указанный абонентом электронный адрес придет письмо с логином и паролем, с помощью которых в дальнейшем будет осуществляться вход в "Личный кабинет".

Кроме того, одним из последних клиентских сервисов "Алтайкрайэнерго" стала возможность онлайн-оплаты электроэнергии в личном кабинете с помощью банковской карты.

"Алтайкрайэнерго"

Воровского, 163

тел. 24-56-73, 25-54-43

www.altke.ru

e-mail: priemnaya@altke.ru