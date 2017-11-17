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Бесплатное консультирование по юридическим вопросам, касающимся прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опеки и попечительства, пройдет в Барнауле 20 ноября.

Консультации организуют Центр юридической клиники Алтайского филиала РАНХиГС совместно с управлением Минюста России по Алтайскому краю.

Ответы на интересующие вопросы в этот день можно получить с 10:00 до 12:00 на базе краевого отделения Детского фонда по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 120 (вход со двора, проспект Красноармейский, 46).

Запись по телефону: (3852) 666-550. Юридическая клиника просит предварительно формулировать вопросы и отправлять их на адрес электронной почты: altaidetfond22@mail.ru.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 8 (3852) 63-64-45.