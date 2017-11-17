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Интернет-магазины в России собираются обязать принимать оплату банковскими картами, сообщают "Известия", отмечая, что подобный пункт отражен в проекте плана-графика по реализации правительственной программы по цифровой экономике.

Издание также указывает, что для реализации данной инициативы Роспотребнадзору необходимо разработать изменения в закон о защите прав потребителей.

Минфину, Центробанку и Росфинмониторингу, в свою очередь, придется подготовить законопроекты об увеличении доли безналичных расчетов.

Не исключено, что проекты законов примут в следующем году. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что законодательно норма должна быть прописана до февраля 2019 года. Однако, если депутаты внесут поправки в первой половине 2018 года, новый порядок может начать действовать раньше.

Представитель парламента также уточнил, что в случае принятия законопроекта будет рассмотрен вопрос об установлении верхних пределов комиссии по приему к оплате платежных карт.

В том случае, если интернет-магазины обяжут принимать к оплате банковские карты, доля безналичных платежей в России резко увеличится.

Напомним, ранее в стране предлагали обложить пошлинами интернет-покупки дороже 20 евро.