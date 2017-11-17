Барнаульская лестница, ведущая в Нагорный парк (со стороны пл. Спартака, 2), изготовлена с использованием нескользящего плиточного покрытия. Об этом порталу Amic.ru сообщили 17 ноября в администрации Барнаула.
А скользко на лестнице потому, что наши зимние условия не выдерживает даже нескользящее покрытие.
"С учетом нестабильных температур, наледь образуется и на плитке с антискользящим покрытием", — пояснили в администрации.
Чтобы не допустить падения людей, подрядная организация ежедневно ведет антигололедную обработку ступеней. Тем не менее жителям и гостям города советуют соблюдать меры предосторожности в связи с перепадами температуры. На ограждениях лестницы размещены предупреждающие таблички о скользких ступенях.
Также в сообщении отмечается, что в течение 2017 года в администрацию города обращения от жителей по вопросу скользкого покрытия лестницы, ведущей в Нагорный парк (со стороны пл. Спартака, 2), не поступали.
Напомним, после наступления холодов посетители Нагорного парка стали жаловаться на скользкие ступени новой лестницы. Редакция Amic.ru провела "тест-драйв" лестницы и на собственном примере убедилась, что там по-настоящему опасно для здоровья.
Между тем активисты сообщества "Шпиль" обратили внимание, что в документации проекта строительства лестницы указывается использование покрытия из керамогранита с антискользящей поверхностью, и задались вопросом – а была ли использована в действительности такая плитка при возведении данного объекта?
Комментарии
Был там прошлой зимой. что, ж. что не выдерживает?
Уважаемая редакция! будьте добры передайте пожалуйста этот ответ чиновников в прокуратуру.
Большего бреда я за всю жизнь не читал. Этой ахинеей они пытаются оправдать пущенные на ветер наши деньги? Признались бы честно, мол просто те, кто эту лестницу проектировали, просто неадекватные. или школьники "на коленке нарисовали".
Не верю, что и тут попилили и поставили не тот материал. Суровые сибирские условия в аномальном ноябре всему виной!
Кому она нужна,ваша лестница???? На ней что,свет клином сошелся,что ли??? А далее я полностью согласен с предыдущим комментарием)
Прошлой зимой упал на этой чудо-лестнице... Больше туда не ногой! Главное распил бобла прошел успешно! Ступеньки скользкие, а весной все террасы обвалятся и все. Всему виной климат!!! Суровый Алтайский климат!
чего проще-берётся плитка-тестируется- выявляется нарушение или подтверждается качество и вуаля!
Дело не в наледи, а самой плитке. Скользкая именно плитка.
Пандусы на этой лестнице есть в принципе?
На фотографиях нигде не видно.
смешнее объяснения я еще не слышал. нескользящая плитка потому так и называется, что не должна быть скользкой в условиях "сурового алтайского климата"