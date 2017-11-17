Пятница, 17 Ноябрь, 14:37

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 70,7
439511
-2°
Обь
52см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Власти объяснили, почему скользко на нескользящей плитке нагорной лестницы

, ИА "Амител"
Сибирские зимние условия не выдерживает даже нескользящее покрытие

Фото: Amic.ru

Барнаульская лестница, ведущая в Нагорный парк (со стороны пл. Спартака, 2), изготовлена с использованием нескользящего плиточного покрытия. Об этом порталу Amic.ru сообщили 17 ноября в администрации Барнаула.

А скользко на лестнице потому, что наши зимние условия не выдерживает даже нескользящее покрытие.

"С учетом нестабильных температур, наледь образуется и на плитке с антискользящим покрытием", — пояснили в администрации.

Чтобы не допустить падения людей, подрядная организация ежедневно ведет антигололедную обработку ступеней. Тем не менее жителям и гостям города советуют соблюдать меры предосторожности в связи с перепадами температуры. На ограждениях лестницы размещены предупреждающие таблички о скользких ступенях.

Также в сообщении отмечается, что в течение 2017 года в администрацию города обращения от жителей по вопросу скользкого покрытия лестницы, ведущей в Нагорный парк (со стороны пл. Спартака, 2), не поступали.

Напомним, после наступления холодов посетители Нагорного парка стали жаловаться на скользкие ступени новой лестницы. Редакция Amic.ru провела "тест-драйв" лестницы и на собственном примере убедилась, что там по-настоящему опасно для здоровья.

Между тем активисты сообщества "Шпиль" обратили внимание, что в документации проекта строительства лестницы указывается использование покрытия из керамогранита с антискользящей поверхностью, и задались вопросом – а была ли использована в действительности такая плитка при возведении данного объекта?

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

17.11.2017 14:12
- гость -

Был там прошлой зимой. что, ж. что не выдерживает?
Уважаемая редакция! будьте добры передайте пожалуйста этот ответ чиновников в прокуратуру.
Большего бреда я за всю жизнь не читал. Этой ахинеей они пытаются оправдать пущенные на ветер наши деньги? Признались бы честно, мол просто те, кто эту лестницу проектировали, просто неадекватные. или школьники "на коленке нарисовали".

0  0
17.11.2017 14:14
- гость -

Не верю, что и тут попилили и поставили не тот материал. Суровые сибирские условия в аномальном ноябре всему виной!

0  0
17.11.2017 14:16
- гость -

Кому она нужна,ваша лестница???? На ней что,свет клином сошелся,что ли??? А далее я полностью согласен с предыдущим комментарием)

0  0
17.11.2017 14:21
- гость -

Прошлой зимой упал на этой чудо-лестнице... Больше туда не ногой! Главное распил бобла прошел успешно! Ступеньки скользкие, а весной все террасы обвалятся и все. Всему виной климат!!! Суровый Алтайский климат!

0  0
17.11.2017 14:23
- гость -

чего проще-берётся плитка-тестируется- выявляется нарушение или подтверждается качество и вуаля!

0  0
17.11.2017 14:25
- гость -

Дело не в наледи, а самой плитке. Скользкая именно плитка.

0  0
17.11.2017 14:30
- гость -

Пандусы на этой лестнице есть в принципе?

На фотографиях нигде не видно.

0  0
17.11.2017 14:36
- гость -

смешнее объяснения я еще не слышал. нескользящая плитка потому так и называется, что не должна быть скользкой в условиях "сурового алтайского климата"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:32
Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть ему 60 млн евро алиментов 0
14:22
Фура блокировала движение на оживленном перекрестке в Барнауле 1
14:11
13-летняя девочка на Алтае исчезла вместе со своим парнем 8
14:02
Власти объяснили, почему скользко на нескользящей плитке нагорной лестницы 8
13:52
Два новых вокзала планируют построить в Москве 0
13:40
Бесплатную юридическую помощь по вопросам прав детей окажут в Барнауле 0
13:31
Интернет-магазины в России обяжут принимать к оплате банковские карты 0
13:24
Названы самые небезопасные для туристов страны мира 0
13:13
ТНТ отказывается от зарубежных фильмов 7
13:02
От оттепели до крепких морозов: как будет меняться погода в Алтайском крае 3
12:51
День траура объявили в Марий Эл в связи с автокатастрофой с 15 погибшими 0
12:34
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 18 и 19 ноября 0
12:22
Ночное землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Горном Алтае 4
12:11
13-летняя девочка пропала без вести в Алтайском крае 5
12:06
Компания "РЖД" открыла продажу плацкартных билетов на новогодние каникулы 1
11:50
"Горизонт событий": группа "Би-2" презентует новый альбом в Барнауле 0
11:32
Столкновение легковушки и трамвая произошло в Барнауле 0
11:24
Дома Алтайского края признаны очень "шумными" 112
11:13
Власти Барнаула готовы потратить на поиск дорожных дефектов 4,5 млн рублей 10
11:02
Жители Алтайского края отсудили более 6 млн за нарушения прав потребителей 0
10:48
Работодатель на Алтае избил женщину арматурой и угрожал убить ее 11
10:32
Где барнаульцам провести новогоднюю ночь: гид по барам и ресторанам города 1
10:26
Самым высокооплачиваемым молодым певцом признан The Weeknd 1
10:13
Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу? 4
10:08
Внимательнее, товарищи: ГИБДД проводит операцию "Пешеход" 32
09:51
СК начал проверку на "Алтаймясопроме" из-за жалоб на долги по зарплатам 3
09:33
Долги по зарплатам выросли в России на 3,5% 9
09:27
Зима, лето: возможно ли купить кондиционер с обогревом до 10 000 рублей 20
09:16
Барнаульцев приглашают на заключительные продовольственные ярмарки 0
09:07
Очевидцы сообщили о тройном ДТП в центре Барнаула 3
09:00
День шопинга состоится в ТРЦ "Огни" 19 ноября 0
08:51
Легендарная группа "Ария" выступит в Барнауле с симфоническим оркестром 7
08:33
Почему алтайские вузы стали все больше набирать иностранных студентов 8
08:19
Долой уныние: подборка креативных фотографий с памятниками 18
08:04
Уникальная услуга: как новый сервис делает жизнь барнаульцев легче и лучше 29
07:50
Как распределились голоса в премии "Народный знак качества". Полный список 24
07:34
Что пить, чтобы жить: академик РАМН о качестве воды в России и на Алтае 11
07:18
Какие элитные дома находятся в центре Барнаула 0
07:03
Коттедж с местом под собственный пляж продают в Барнауле за 20 млн рублей 13
06:48
Канадская красотка: фото великолепной Рэйчел МакАдамс 5
06:32
Что за праздник День матери, как принято его отмечать и что можно подарить 2
06:16
Потепление начнется в Алтайском крае 17 ноября 0
06:01
Кожа да кости: фотопрогулка по кожевенному заводу Барнаула 18
05:19
Индексацию пенсий работающим пенсионерам отложили на светлое будущее 9
04:01
Оргазмическое давление: ученые выяснили, что секс опасен для зрения 12
03:01
Шансы России победить на ЧМ-2018, как у Колумбии или Уругвая 1
02:01
Няня из зависти зарезала многодетную мать на глазах у трехлетнего ребенка 24
01:01
Ученые зафиксировали мощнейший в истории взрыв звезды 0
00:32
Папе римскому Франциску подарили уникальный Lamgorghini Huracan 8
23:41
Саакашвили рассказал, как поменять законодательство на Украине за 70 дней 2

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.