Барнаульская лестница, ведущая в Нагорный парк (со стороны пл. Спартака, 2), изготовлена с использованием нескользящего плиточного покрытия. Об этом порталу Amic.ru сообщили 17 ноября в администрации Барнаула.

А скользко на лестнице потому, что наши зимние условия не выдерживает даже нескользящее покрытие.

"С учетом нестабильных температур, наледь образуется и на плитке с антискользящим покрытием", — пояснили в администрации.

Чтобы не допустить падения людей, подрядная организация ежедневно ведет антигололедную обработку ступеней. Тем не менее жителям и гостям города советуют соблюдать меры предосторожности в связи с перепадами температуры. На ограждениях лестницы размещены предупреждающие таблички о скользких ступенях.

Также в сообщении отмечается, что в течение 2017 года в администрацию города обращения от жителей по вопросу скользкого покрытия лестницы, ведущей в Нагорный парк (со стороны пл. Спартака, 2), не поступали.

Напомним, после наступления холодов посетители Нагорного парка стали жаловаться на скользкие ступени новой лестницы. Редакция Amic.ru провела "тест-драйв" лестницы и на собственном примере убедилась, что там по-настоящему опасно для здоровья.

Между тем активисты сообщества "Шпиль" обратили внимание, что в документации проекта строительства лестницы указывается использование покрытия из керамогранита с антискользящей поверхностью, и задались вопросом – а была ли использована в действительности такая плитка при возведении данного объекта?