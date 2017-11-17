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Подробности пропажи 13-летней девочки, проживающей в Новичихе, сообщили в краевом управлении Следственного комитета — подросток исчезла вместе со своим молодым человеком.
"14 ноября 2017 года 13-летняя жительница села Новичиха Новичихинского района не вернулась домой. Известно, что с этого же дня пропал без вести 15-летний друг девочки, проживающий в селе Клепчиха Поспелихинского района", — отметили в СКР.
В настоящее время в связи с безвестным исчезновением подростков проводится проверка.
В ведомстве также уточняют, что перед пропажей девочка повздорила с родителями по поводу ее отношений с молодым человеком.
"В ходе проведения проверки были получены сведения об их возможном совместном местонахождении в селе Новичиха", — добавляют в Следственном комитете.
Поиски подростков продолжаются.
Приметы девочки: на вид 13-15 лет, лицо овальное, рост около 150-152 сантиметров, волосы русые прямые, глаза серо-голубые.
Была одета: трикотажная шапка с черным подкладом, куртка болоньевая утепленная бирюзового цвета на замке, штаны темно-синего цвета утепленные зауженные, ботинки темно-синего цвета на светлой подошве на шнурках с серой опушкой.
Приметы мальчика: на вид около 15-16 лет, рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза светло-зеленые, волос прямой темно-русый.
Был одет: шапка черная вязаная, куртка зимняя темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета с белыми полосами продольного направления, кроссовки зимние черного цвета на шнурках, носки х/б черного цвета, футболка белого цвета с черным рисунком на груди, олимпийка с замком.
Комментарии
Ну,теперь все понятно)))
Девочьность свалила терять.
Насыщаются сексом)
13 лет. у нее уже парень есть... куда катится этот мир? я в 13 лет еще куклам платья шила
Мне вот всегда интересно: вот они ж не на улице ночуют. Явно у кого то из друзей/родственников обитают. Неужели нет взрослых дома? Неужели не задают своим детям вопрос - кто? откуда? почему не дома? не ищут ли? Или всем пофиг... Так завтра твой из дома смотается и где потом сам искать будешь? Тоже так добрые тети/дяди поселят у себя(((
Это не та девочка с хомячком....))) и куртка бирюзовая
Домой вернётся "с икрой" ))
В свои 32 она уже сына в армию отправит..ну если сын родится...а может уже и в 28 бабулей стать, если сын в неё пойдёт))