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Подробности пропажи 13-летней девочки, проживающей в Новичихе, сообщили в краевом управлении Следственного комитета — подросток исчезла вместе со своим молодым человеком.

"14 ноября 2017 года 13-летняя жительница села Новичиха Новичихинского района не вернулась домой. Известно, что с этого же дня пропал без вести 15-летний друг девочки, проживающий в селе Клепчиха Поспелихинского района", — отметили в СКР.

В настоящее время в связи с безвестным исчезновением подростков проводится проверка.

В ведомстве также уточняют, что перед пропажей девочка повздорила с родителями по поводу ее отношений с молодым человеком.

"В ходе проведения проверки были получены сведения об их возможном совместном местонахождении в селе Новичиха", — добавляют в Следственном комитете.

Поиски подростков продолжаются.

Приметы девочки: на вид 13-15 лет, лицо овальное, рост около 150-152 сантиметров, волосы русые прямые, глаза серо-голубые.

Была одета: трикотажная шапка с черным подкладом, куртка болоньевая утепленная бирюзового цвета на замке, штаны темно-синего цвета утепленные зауженные, ботинки темно-синего цвета на светлой подошве на шнурках с серой опушкой.

Приметы мальчика: на вид около 15-16 лет, рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза светло-зеленые, волос прямой темно-русый.

Был одет: шапка черная вязаная, куртка зимняя темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета с белыми полосами продольного направления, кроссовки зимние черного цвета на шнурках, носки х/б черного цвета, футболка белого цвета с черным рисунком на груди, олимпийка с замком.