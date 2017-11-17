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Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть ему 60 млн евро алиментов

, ИА "Амител"
Суд решил, что Вероника Ларио может сама себя обеспечивать

Апелляционный суд Милана обязал экс-супругу Сильвио Берлускони Веронику Ларио вернуть политику около 60 миллионов евро, выплаченные ей в качестве алиментов после развода в 2014 году.

Суд решил, что Ларио не имеет права получать от бывшего мужа ежемесячное пособие в размере 1,4 миллиона евро, так как вполне может сама себя обеспечивать.

Как поясняет РИА "Новости", недавно Верховный кассационный суд Италии при разделе имущества при разводе сделал основным критерием принцип "экономического самообеспечения".

Это значит, что супруг, который после развода претендует на выплату алиментов, не имеет права требовать сохранения такого же уровня жизни, какой у него был во время брака.

А размер пособия должен зависеть от критерия, насколько может экс-супруг сам себя обеспечивать финансово.

Адвокаты Берлускони во время очередного судебного заседания заявили, что Ларио имеет 16 миллионов евро, множество драгоценностей, а также несколько объектов недвижимости. Это значит, что бывшая супруга политика вполне может обеспечить свои потребности самостоятельно.

Апелляционный суд Милана признал доводы адвокатов обоснованными, отменил алименты и вынес решение о возврате уже полученной суммы.

Напомним, Берлускони и актриса Вероника Ларио сошлись в 1980 году. Но только через 10 лет они официально поженились. К тому моменту у пары было уже трое детей. В феврале 2014 года супруги развелись. Сейчас 81-летний Берлускони находится в отношениях с 32-летней Франческой Паскале.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.11.2017 14:37
- гость -

ежемесячное пособие в размере 1,4 миллиона евро...
хм.. и при этом, местные обыватели, кричат что только в России чиновники воруют)))

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