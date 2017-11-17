Фото: today.kz

Популярный телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом — его супруга Наталья Шкулева накануне вечером родила сына, сообщает StarHit.

Мальчик появился на свет в 23:30 в подмосковной клинике. Отмечается, что ребенок и его мама чувствуют себя хорошо.

Вес малыша — 4,020 килограмма, рост — 54 сантиметра. Андрей Малахов рассказал, что имя мальчика родителям еще предстоит выбрать.

"Хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" - сообщил телеведущий.