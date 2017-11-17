Жителей Барнаула приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды Барнаула на 2018-2022 годы".

Как сообщается на сайте администрации города, Барнаул примет участие в данном приоритетном проекте, главная цель которого — создание комфортных условий для людей. Именно на основании этой программы в течение пяти ближайших лет будет идти благоустройство дворов и городских территорий столицы Алтайского края. Работы будут проводиться на средства федерального, краевого, городского бюджетов, а также внебюджетных источников.

Сейчас от барнаульцев ждут замечаний и предложений к данному проекту. Подать их можно в период с 17 ноября по 17 декабря 2017 года по адресу: город Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.114 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 11.30 до 12.30),

либо по электронной почте на адреса: kgkh@barnaul-adm.ru; kgkh-teh@barnaul-adm.ru.

С проектом муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018-2022 годы" можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта города.