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Суд вынес приговор по громкому коррупционному делу генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, назначив обвиняемому наказание в виде лишения свободы в колонии сроком 10 лет и штрафа в размере 150 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова адвоката Руслана Закалюжного.
Обвиняемый был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 млн рублей. Кроме того, его осудили за незаконное хранение патронов.
При этом суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и государственных наград.
Адвокат обвиняемого уточнил, что после вступления приговора в силу с имущества родственников генерала будет снят обеспечительный арест.
Согласно версии следствия, высокопоставленный сотрудник ФСО получал взятки от руководителей коммерческих структур. Средства ему платили за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов.
Кроме того, у помощника генерала было изъято около сотни патронов. Выяснилось, что они принадлежали Лопыреву.
Комментарии
Воровать у крестного отца мафии - это слишком, поэтому достоин звания генерала и орденов " За безупречную службу"
Кто бы взял и подсчитал, сколько бабла у всех этих судей, таможенников, ментовских и фсбешных генералов и полканов и т.д. и т.п. на каких машинах они ездят, в каких домах живут, во сколько этажей и сколько мрамора и позолоты внутри, про золото, бриллианты и вклады в офшорах. Тряханули бы всю эту свору, и деньги бы на нормальные пенсии нашлись
17.11.2017 15:42
- гость -
Точно сказанно!!! Не убавить, не прибавить!!! Только вот трясти нядо вплоть до заместителей начальников отделов в муниципалитетах, от туда тоже глядь и какая-то копеечка выкатится.