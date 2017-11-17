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Суд вынес приговор по громкому коррупционному делу генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, назначив обвиняемому наказание в виде лишения свободы в колонии сроком 10 лет и штрафа в размере 150 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова адвоката Руслана Закалюжного.

Обвиняемый был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 млн рублей. Кроме того, его осудили за незаконное хранение патронов.

При этом суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и государственных наград.

Адвокат обвиняемого уточнил, что после вступления приговора в силу с имущества родственников генерала будет снят обеспечительный арест.

Согласно версии следствия, высокопоставленный сотрудник ФСО получал взятки от руководителей коммерческих структур. Средства ему платили за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов.

Кроме того, у помощника генерала было изъято около сотни патронов. Выяснилось, что они принадлежали Лопыреву.