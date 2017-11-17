В России и в Алтайском крае растет заработная плата медработников. Об этом сообщает "Avito Работа" со ссылкой на свое исследование предложений, опубликованных на сайте. По данным портала, в октябре 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в категории "Медицина, фармацевтика" на Avito по всей России, составила 35,5 тыс. рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего заработные платы выросли в Чебоксарах (более чем на 70,9%), Томске ( на 64,2%) и Пензе ( на 63,5%).

Впрочем, есть и регионы, где заработные платы медработников не только не выросли, но даже снизились. Причем заметно. Например, в Балашихе доходы медиков упали на 34%, в Красноярске – на 32,3% и Кемерово – на 28,9%.

В Барнауле заработная плата врачей в октябре 2017 года составила 26 470 рублей. Это на 12,3% больше, чем в октябре 2016 года.

Самую высокую зарплату, как обычно, получают врачи из Москвы — более 49,5 тыс. рублей. На втором месте Тюмень, где врачам платят 42,6 тыс. рублей. На третьем — Сургут. Здесь врачам предлагают 41,9 тыс. рублей. Более 40 тыс. рублей получают также врачи Екатеринбурга, Перми и Санкт-Петербурга.

Меньше всех получают медики в Омске (17,8 тыс. рублей) и Брянске (18 тыс. рублей).