Фото и видео: instagram.com/elonmusk/
Компания Tesla презентовала первый электрический грузовик с автопилотом, а руководитель фирмы Илон Маск заверил, что новая разработка "взорвет мозг", сообщает "Коммерсант".
По его словам, если обычные грузовые автомобили имеют дизайн амбара, то машина Tesla сконструирована как пуля.
Маск уточнил, что грузовик способен проехать без подзарядки 500 миль (804 километра) при полной загрузке и на максимально возможной скорости.
Также приводятся расчеты относительно стоимости доставки грузов на Tesla. Одна миля обойдется в 1,26 доллара, тогда как стоимость работы дизельных фур оценивается примерно в 1,51 доллара на милю.
Комментарии
21 век у них, фигли.......
Дизайн не амбара, а сарая, даже в нарисованном на компе виде.
А у нас, а у нас лада гранта униТАЗ
у нас Рогозин на батуте
Ну то, что 3D-рендер имеет дизайн лучше, чем существующие "в металле" автомобили - это не удивительно. Но сравнение с пулей странно - он похоже не видел ходовых макетов, созданных Луиджи Колани в черт знает какие лохматые года.
П.С. для "всепропальщиков":
Наибольшую популярность электромобили Tesla имеют в Калифорнии. Связано это с ПДД, климатом и материальным положением жителей этого штата. Так что есть сомнения в светлом будущем этого проекта, как транспортного средства, а не презентации для привлечения инвестиций.
а у нас... в газпрЁме ГАЗ! вот!
Каменный век закончился , не потому что закончились камни, прогресс не умолимо идёт мимо нас, близок закат нефтяного века, 25 лет назад про мобильную связь мало кто знал, сегодня у каждого сотовый
А где прохоровский Ё мобиль, наносколково, наукоград Бийск, где наши новейшие, секретные, разработки электрокаров на гужевой тяге?
17.11.2017 17:06
- гость -
Первым был создан электромобиль, но затем, благодаря прогрессу, был практически полностью вытеснен автомобилем с ДВС. Будущего нет ни у того ни у другого в чистом виде из-за принципиальных конструктивных недостатков. Будущее за гибридами. Так что про нефть рано забывать.