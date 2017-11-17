Фото и видео: instagram.com/elonmusk/

Компания Tesla презентовала первый электрический грузовик с автопилотом, а руководитель фирмы Илон Маск заверил, что новая разработка "взорвет мозг", сообщает "Коммерсант".

По его словам, если обычные грузовые автомобили имеют дизайн амбара, то машина Tesla сконструирована как пуля.

Маск уточнил, что грузовик способен проехать без подзарядки 500 миль (804 километра) при полной загрузке и на максимально возможной скорости.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Ноя 15 2017 в 1:22 PST

Также приводятся расчеты относительно стоимости доставки грузов на Tesla. Одна миля обойдется в 1,26 доллара, тогда как стоимость работы дизельных фур оценивается примерно в 1,51 доллара на милю.



