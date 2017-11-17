Фото: instagram.com/sergeyiss/
Барнаул вновь попал в объектив с высоты Международной космической станции — на сей раз снимок краевой столицы с орбиты выложил российский космонавт Сергей Рязанский.
Фото нашего города было опубликовано 17 ноября на странице космонавта в Instagram. Автор снимка сопроводил его таким комментарием: "Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою".
Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою It's a very good way to start your trip to the beauties of Altay from #Barnaul. And one more thing, it's one of the few cities where you can see a monument to Victor Tsoy #барнаул #мкс #космос #iss #space #natgeo #nargeoru #photorussia #fromabove
Отметим, что города Алтая уже неоднократно попадали в объективы фотокамер наших космонавтов. Публикации этих фотографий постоянно вызывали большой ажиотаж и одобрение среди жителей края.
Комментарии
Над моим домом туча здоровенная
Одни торговые центры
Южного Бруклина нет(
а я увидел свой дом... Красота...
ляпота! все дырки в бору видать
каким объективом снимал интересно?
снимок из под купола плоской земли
Что интересно, над Барнаулом МКС никогда не пролетает.