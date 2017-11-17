Фото: instagram.com/sergeyiss/

Барнаул вновь попал в объектив с высоты Международной космической станции — на сей раз снимок краевой столицы с орбиты выложил российский космонавт Сергей Рязанский.

Фото нашего города было опубликовано 17 ноября на странице космонавта в Instagram. Автор снимка сопроводил его таким комментарием: "Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою".

Отметим, что города Алтая уже неоднократно попадали в объективы фотокамер наших космонавтов. Публикации этих фотографий постоянно вызывали большой ажиотаж и одобрение среди жителей края.