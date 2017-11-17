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Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на месяц, начиная с 20 ноября, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что движение будет ограничено в районе дома №132 по улице Папанинцев. Ограничение начнет действовать с 08:00 20 ноября. Открыть проезд здесь планируется до 21:00 22 декабря.

Перекрытие связано с проведением работ по прокладке канализации к строящемуся жилому дому №130 по улице Димитрова.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации и быть внимательными на этом участке дороги.