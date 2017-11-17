Если сборную России не пустят на зимнюю Олимпиаду-2018, то Первый канал и "Россия 1" могут отказаться транслировать Игры. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что такое решение будет вызвано экономическими реалиями. Дело в том, что телеканалы опасаются, что российским зрителям будут неинтересны Игры, если там не будет российских спортсменов. А это, в свою очередь, не позволит заработать на рекламе, и компании понесут слишком большие убытки в связи с приобретением прав на трансляцию.

Ряд источников издания отмечают, что принять политическое решение об игнорировании Олимпийских игр могут и российские власти, если сборную страны все же не допустят до соревнований.

"Ведомости" отмечают, что увидеть Игры болельщики, возможно, смогут на телеканале "Матч ТВ". Это спортивный канал, и, возможно, трансляции на нем смогут собрать достаточные рейтинги даже без россиян.

Напомним, WADA отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). А это может быть первой ласточкой к ситуации по отстранению сборной России от Олимпийских игр — 2018. Окончательное решение по сборной России примут в декабре.

Зимние Олимпийские игры – 2018 состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.