Фото: duma-barnaul.ru

Депутат Барнаульской гордумы, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко написала книгу, посвященную истории местного самоуправления в краевом центре. Презентация рукописи издания прошла 17 ноября в Алтайском госуниверситете.

Площадка была выбрана неслучайно. В этот день в классическом госуниверситете состоялась всероссийская научно-практическая конференция "Государство и местное самоуправление: современные вызовы". Она была посвящена 140-летию Барнаульской городской думы.

Среди докладчиков преобладали, разумеется, ученые-правоведы, однако нашлось место на трибуне и для политиков с общественниками.

Г-жа Ермоленко, которая в настоящее время занимает пост председателя комитета по социальной политике в БГД, рассказала, как проходила работа над книгой, по какому принципу отбирались материалы и когда стоит ждать выхода издания в свет.

Оговоримся, что формально книга была написана в соавторстве с двумя учеными — завкафедрой ТГП юрфака АлтГУ Антоном Васильевым (среди тех, кто не входит в научное сообщество, он более известен как официальный представитель губернатора при Алтайском Заксобрании), а также Василием Соловиченко. Ранее он работал в СМИ, затем занимался проектами в области издательского дела и рекламы.

На подготовку издания ушло около года, хотя, как призналась Марина Ермоленко, коллектив авторов рассчитывал уложиться в более короткий срок.

Однако архивная работа увлекла разработчиков издания. Ранее, в 1990-е годы, еще при Владимире Баварине была сделана попытка опубликовать часть архивных документов, посвященных истории становления и развития местного самоуправления в краевом центре. Однако столь масштабная задумка осуществлена впервые.

По словам Марины Ермоленко, коллектив авторов много общался с депутатами прошлых созывов, часть их воспоминаний также вошла в сборник.

При этом из книги полностью исключен советский период. Тематические главы охватывают отрезок 1877-1917 годов, а также 1994-2017 годов. По оценке Ермоленко, книга не является строго научной и рассчитана на любого, в том числе неподготовленного, читателя.

Каждый исторический период в издании сопровождается краткой справкой о том, что в этот момент времени происходило в стране, регионе и городе. Указаны даты выборов в БГД и персоналии депутатов. Также дается подборка архивных документов.

Марина Ермоленко с сожалением отметила, что информированность населения о деятельности представительных органов власти в муниципалитете остается очень низкой и подготовленное издание могло бы отчасти ликвидировать этот пробел.

Добавим, в книге делается попытка выделить главное в деятельности каждого из созывов БГД, прилагается статистика по количеству принятых решений и проведенных заседаний, помимо прочего приводятся и наиболее яркие цитаты депутатов, а также фотогалереи каждого из рассматриваемых периодов.

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В настоящее время книга существует только в электронном виде, для ее издания авторы пока не располагают должным количеством средств. Тем не менее в печатном виде труд все-таки появится, вопрос о сроках, равно как и количестве экземпляров, пока остается открытым.

19 апреля 1877 года состоялось первое заседание Барнаульской городской думы. В этот день гласные приняли присягу, а городским головой был избран Николай Давидович-Нащинский. Вначале дума переизбиралась каждые 4 года, являлась распорядительным органом. В дальнейшем выборный орган самоуправления Барнаула носил разные названия: уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; Совет депутатов трудящихся; Совет народных депутатов. С мая 1994 года представительному органу вернулось его историческое название — Барнаульская городская дума. Новейшая история БГД насчитывает 7 созывов.