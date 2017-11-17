Фото: управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Автомобиль, в котором перевозили центнер подозрительной колбасы, задержали в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, незаконная перевозка продукции была пресечена в Кулундинском районе.
"Колбасные изделия (100 кг) везли из города Павлодара Республики Казахстан в село Кулунда Алтайского края без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2, подтверждающего безопасность груза", — уточняют в ведомстве.
По данному факту возбуждено административное дело. Груз возвращен по месту отправки.
Комментарии
Большинство калбас подозрительные, особенно в Мария-Ра
Чем подозрительна была колбаса, отсутствием разрешения и неоплатой провоза?