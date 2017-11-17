В Алтайском крае врачи помогли родиться малышке, мама которой почти месяц находилась в коме. Как сообщает "Катунь 24" , совершили современное чудо врачи перинатального центра "ДАР" и Краевой клинической больницы.

У жительницы Камня-на-Оби на седьмом месяце беременности произошел инсульт. Женщину пытались спасти. Из Камня-на-Оби пациентку на вертолете доставили в Барнаул. Уже через 10 минут после приземления с женщиной работали бригады гинекологов и нейрохирургов. Врачи провели высокотехнологичную операцию. В это время за состоянием ребенка наблюдали сотрудники центра "ДАР". Спасти женщину не удалось, но врачи сделали все, чтобы спасти младенца. 11 ноября, через 20 дней после того, как мама впала в кому, родилась Наташа.

Ее вес составлял 1 760 граммов, а рост — 42 см. Малышку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но сегодня она уже дома и чувствует себя хорошо.