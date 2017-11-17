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Строительная компания "Стройгаз", в отношении которой в настоящее время введена процедура наблюдения, накопила долгов по налогам на сумму, превышающую 5,4 миллиона рублей, сообщает "Алтайская правда".

ОАО погасило данные обязательства за 2017 год только после того, как на имущество организации был наложен арест.

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Также отмечается, что компания в такую ситуацию попадает не впервые. Например, в 2016 году на "Стройгаз" уже накладывались аналогичные санкции за долги по налогам и пеням на сумму около двух миллионов рублей.

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