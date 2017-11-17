Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Соревнования по самбо проходят в Барнауле с 17 по 19 ноября в Алтайском центре самбо имени Валерия Метелицы. Состязания приурочены к Всероссийскому дню самбо, который отмечается в стране с 2008 года.

В мероприятии участвуют более 100 спортсменов из различных уголков региона. Среди них команды Алейска, Заринска, Бийска, Мамонтово, Шипуново, Славгорода, Рубцовска, Алтайского, Красногорского, Благовещенского районов, СДЮСШОР "Спарта" и "Олимпия", краевой ДЮСШ. За три дня на татами определят сильнейших среди девушек и юношей 2001-2002 годов рождения, юниоров 1997-1998 годов рождения, женщин и мужчин, а также пройдут соревнования по боевому самбо.

Из победителей и призеров будет сформирована команда Алтайского края по самбо.

Самбо (самозащита без оружия) – вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в нашей стране в 1938 году.