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"Странный дом" без ванн, межкомнатных стен и лифтов возводят в Барнауле

, ИА "Амител"
Квартиры в доме будут крошечными, зато двухуровневыми

В Барнауле строят необычный дом. Алтайский строительный портал назвал его даже "странным", указав, что нем будут "крошечные квартиры с очень маленькими санузлами, в которых нельзя разместить даже ванную и стиральную машину". Интересно, что сами квартиры при этом будут 1,5-уровневыми. А все здание займет всего три этажа.

"Начинка"

Дом, о котором мы говорим, возводит "ИСТК "Дельта". Здание будет состоять из трех этажей и одного подъезда.

Как следует из документов, конструктивная схема дома – бескаркасная с продольными и поперечными стенами. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича, их толщина составит 25 см. Облицовка фасада – керамогранитная плитка серого цвета.

В доме запланирован собственный теплопункт, который будет снабжать теплом системы отопления и горячей водой. Все коммуникации будут центральными.

Поскольку в доме всего три этажа, лифты здесь не предусмотрены. 

Зато дом может поставить рекорд по количеству квартир на этаже: их здесь расположено по 24. На каждом – 2 "больших" и 22 маленьких. Всего в доме запланировано 72 квартиры общей площадью от 21,07 до 43,5 кв. м.

Абсолютно во всех квартирах будет обустроен антресольный этаж. Кстати, высота потолков в квартирах составит четыре метра.  Дополнительный уровень располагается над прихожей. Его площадь составит 6 кв. м в малогабаритных вариантах и 12 кв. м в квартирах побольше. Застройщик предлагает в этой зоне разместить спальню. Под лестницей, ведущей на антресольный этаж подразумевается кухня-ниша площадью 3-4 кв. м. Общая жилая комната занимает 7-15 кв. м.

Санузлы в квартирах будут совмещенными, площадью около 2 кв. м. Здесь подразумеваются раковина, унитаз и душевая кабина. Стиральная машина и ванна здесь вряд ли поместятся.

Кстати, в каждой квартире предусмотрено только одно окно, правда, большое – высотой 2,1 м, шириной – 2 м. А вот балконов и лоджий совсем не предусмотрено. Также, как и межкомнатных перегородок, за исключением тех, что отделяют санузел.

Инфраструктура

Дом строится улице ул. 80 Гвардейской дивизии, 52. Инфраструктура весьма удобна: в этом районе расположены магазины, остановки общественного транспорта, больница, рядом же школы, детские сады, колледжи. А также парк и сквер, где можно гулять.

Около дома запланирована открытая уличная автопарковка на 22 машино-места. Во дворе застройщик обещает обустроить  детские площадки, зону отдыха для взрослых, а также территорию для сбора и хранения мусора в спецконтейнерах. Важно отметить, что мусоропровода в доме не будет.

Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы на всех лестницах.

Добавим, несмотря на свою "странность", дом пользуется популярностью. На сегодня нераспроданными осталось всего 12 квартир.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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