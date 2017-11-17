Депутаты Алтайского Заксобрания от КПРФ Юрий Астанчик, Владимир Попов и Андрей Сартаков наказаны за нарушение партийной дисциплины. Решение об этом было принято 16 ноября на заседании бюро крайкома, пишет "ПолитСибРу".

Астанчик, Попов и Сартаков на октябрьской сессии АКЗС, вопреки партийному решению, проголосовали за краевой бюджет в первом чтении. За бюджет также проголосовала Вероника Лапина, но она объяснила это технической ошибкой и подала соответствующее заявление.

В результате Сартаков лишился должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ, Астанчик – поста заместителя председателя комитета по аграрной политике и природопользованию на освобожденной основе, а Попов исключен из партии.

В настоящее время обязанности первого секретаря Барнаульского горкома будет временно исполнять второй секретарь Анатолий Барсуков, а вместо Астанчика на освобожденной основе в АКЗС, предположительно, будет работать депутат от КПРФ Максим Талдыкин.

Читайте также: Как и зачем работает Алтайское краевое Законодательное Собрание?