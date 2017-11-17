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Скамья подсудимых ждет двоих жителей Бийска, которых обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили в краевой прокуратуре, один из обвиняемых выступил в роли подстрекателя, а второй стал исполнителем преступления.

В рамках следствия было установлено, что 26 апреля этого года два местных жителя распивали алкоголь на бульваре Вали Максимовой. В этот момент один из обвиняемых позвонил своей девушке, которая обучается в одном из колледжей Бийска, и попросил ее приехать.

Девушка отказалась, так как у нее были занятия. В итоге один обвиняемый уговорил другого сообщить о готовящемся взрыве в учебном заведении. В результате один из злоумышленников со своего мобильного телефона позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу Бийска и заявил о заложенной бомбе в учебном заведении.

На место выезжали представители силовых ведомств, спасатели, медики. Учебный процесс был остановлен. При осмотре колледжа взрывное устройство не было обнаружено.

В настоящее время уголовное дело направлено в Бийский городской суд.