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Самолет Sukhoi Superjet освятили в аэропорту Иркутска

, ИА "Амител"
Воздушному судно присвоили имя Сергия Радонежского.

Фото: кадр из видео

В аэропорту Иркутска освятили самолет "Сухой Суперджет — 100", сообщается на YouTube-канале "Первый по срочным".

Воздушному судно присвоили имя Сергия Радонежского. Имя угодника напишут на борту лайнера.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "ИрАэро", базирующаяся в Иркутске и Омске, приняла решение освятить полученные в течение 2016-2017 годов лайнеры Sukhoi Superjet 100.

"Наш авиапарк пополнился девятью самолетами российского производства. Совместно с Иркутской епархией РПЦ было выбрано девять имен святых", — отметили в компании.

Специально для этих SSJ-100 была разработана летная программа, включающая в себя маршруты из Иркутска, Барнаула, Омска на юг России, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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