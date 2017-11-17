Самолет Sukhoi Superjet освятили в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска освятили самолет "Сухой Суперджет — 100", сообщается на YouTube-канале "Первый по срочным".

Воздушному судно присвоили имя Сергия Радонежского. Имя угодника напишут на борту лайнера.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "ИрАэро", базирующаяся в Иркутске и Омске, приняла решение освятить полученные в течение 2016-2017 годов лайнеры Sukhoi Superjet 100.

"Наш авиапарк пополнился девятью самолетами российского производства. Совместно с Иркутской епархией РПЦ было выбрано девять имен святых", — отметили в компании.

Специально для этих SSJ-100 была разработана летная программа, включающая в себя маршруты из Иркутска, Барнаула, Омска на юг России, а также в Москву и Санкт-Петербург.