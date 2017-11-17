Госдума приняла законы о черных списках авиадебоширов‍

Госдума приняла в окончательном третьем чтении пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке, пишет "Коммерсант".

"Перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена", — сообщается в принятом законе.

Авиаперевозчику будет направляться копия постановления о назначении административного наказания за "невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Сейчас перевозчики не могут вносить нарушителей в "стоп-лист" без решения суда.

Депутаты предлагают создать в России "единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена". В перечень попадут граждане, нарушившие "правила поведения на борту" и создавшие "угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц".

В правозащитной среде опасаются, что поправка приведет к нарушению прав граждан.