Шесть человек в здании Мосгорсуда вскрыли себе вены прямо на судебном заседании, их жизни ничего не угрожает, поскольку всем им оказали помощь на месте, сообщает LIFE.

Подсудимые проходят по делу о драке, которая произошла в августе 2015 года в московском ресторане "Тануки" на Липецкой улице. Всего после произошедшего было задержано 13 человек. В одной из машин на месте потасовки были обнаружены биты и карабин. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В пятницу, 17 ноября, некоторым подозреваемым избирали меру пресечения в Мосгорсуде.