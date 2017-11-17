В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы на труп. Об этом заявил итальянский хирург Серджио Канаверо, сообщает RT со ссылкой на The Guardian

По словам Канаверо, команда Медицинского университета Харбина (Китай) "осуществила первую трансплантацию головы", а операцию на живом человеке проведут "в ближайшее время".

"Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом", — сообщил хирург.

Операция длилась 18 часов. Медикам удалось успешно "соединить" позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

В январе 2016 года в Китае группа ученых впервые в мире провела операцию по пересадке головы обезьяны.