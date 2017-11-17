Заграждение на границе с Украиной начали строить в Крыму

Инженерное заграждение протяженностью около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

Конкурс на поставку и возведение инженерных конструкций был объявлен в конце сентября. Согласно проекту, высота стены составит 2,1 метра, а заглубление в грунт будет достигать 0,3 метра. Обустройство госграницы обусловлено необходимостью обеспечения безопасности населения Крыма и посещающих регион туристов.

Заграждение будет не только физическим препятствием, но и элементом для обнаружения вибрационных и радиоволновых сигналов.

К настоящему времени, стартовало строительство стены на российско-украинском участке границы на севере Крыма. Работы ожидается закончить весной следующего года.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного в регионах в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.