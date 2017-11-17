Индийские неврологи создали приложение, которое, как ожидается, поможет людям бороться с зависимостью от порно, сообщает LIFE со ссылкой на The Guardian.

Разработку назвали в честь мантры, "Хар хар махадев". Исследователи уверяют, что это работает следующим образом: при попытке пользователя посмотреть порно приложение воспроизводит записи индуистских религиозных песнопений и молитв. Согласно задумке, они должны остановить любителей порнографии.

"Пристрастие к порнографии нельзя искоренить полностью, но это — скромная попытка исправить чье-то поведение", — отметил профессор неврологии Бенаресского индуистского университета Виджай Натх Мишра.

Он отметил, что решил заняться данной разработкой после того, как заметил соответствующую зависимость у многих своих пациентов.

По словам ученого, вскоре в приложение будут добавлены речи бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, Рабиндраната Тагора и Махатмы Ганди.