Наценку на продукты питания и сырье предложили ограничить

Фракция КПРФ в Госдуме предлагает защитить сельхозпроизводителей, ограничив наценки на продукцию. Соответствующий законопроект палата рассмотрела в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

По словам первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, предлагается внести поправки в закон об основах торговой деятельности и защитить население от неправомерного повышения цен.

"Во всех цивилизованных странах мира есть четкое ограничение торговой наценки", — отметил Коломейцев, добавив, что в России производитель зерновых имеет в структуре цены зерна всего 8%, а торговые сети — 50%.

Предлагается законодательно ввести ограничения на торговую наценку. Для производителей первичного сырья — 45% от стоимости, для переработчиков — 15% отпускной цены, для оптовиков — 10%, для розничной торговли и рынков — 15%, для организаций общественного питания — 15% от основной цены.

"Такое перераспределение учитывает сложности и затраты на производство. Если мы поддерживаем сельское хозяйство не на словах, а на деле, мы должны ввести такие ограничения", — подчеркнул Коломейцев.

Парламентское большинство не поддержало инициативу. По словам члена Комитета Госдумы по экономполитике Алексея Бурнашова, государственное регулирование цен на продовольственные товары может быть только крайней мерой.