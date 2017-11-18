Эксперты Общероссийского Народного фронта предлагают ограничить экспорт круглого леса из России. Почти 70% всей экспортной лесной продукции приходится на необработанные и распиленные лесоматериалы. Такие данные привел координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Николай Будуев. Особенно опасная ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Необработанные и распиленные лесоматериалы (...) не подвергаются глубокой переработке. Всего 6% приходится на топливную древесину и лишь 15–20% – на пиломатериалы, листы для облицовки, древесные плиты и клееную фанеру, а готовые древесинные изделия (бондарные изделия, деревянные рамы, столярные изделия, инструменты, корпуса и ручки) составляют всего 0,75% от экспорта", – цитирует Будуева пресс-служба ОНФ.

По мнению экспертов ОНФ, ограничение вывоза "кругляка" позволит снизить незаконные рубки, особенно в регионах СФО и ДФО, где ситуация давно вызывает опасение.

Народный фронт направил в правительство РФ предложение передать хозяйственные функции по проведению таксации (оценки) и назначению санитарных рубок и экспорту круглого леса за границу Рослесхозу.

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"Интересно, что доля экспорта круглого леса из России делится по следующему принципу: 68% – Китай, 27% – Финляндия и лишь 5% – другие страны. Практически всем экспортом круглой древесины занимаются частные компании, и значительная часть из них – представители зарубежных холдингов. Именно эти иностранные компании, вывозящие круглый лес в зарубежные страны, импортируют в Россию готовую продукцию. Получается, что к нам ввозится готовая продукция из нашего леса", — добавил Николай Будуев.