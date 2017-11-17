Депутаты от "Справедливой России" во главе с Олегом Шеиным предложили упростить процедуру сбора кандидатами и избирательными объединениями подписей и их последующей проверки на достоверность, пишет "Парламентская газета".

Для реализации этих изменений предлагает дополнить статью 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав новой дефиницией "подписи избирателей".

Кроме того, парламентарии описали два способа, с помощью которых избиратели могут поставить подписи за выдвижение кандидата, избирательного объединения или в поддержку референдума — это подпись на бумажном или электронная подпись.

Для подтверждения ее достоверности подписи предлагается использовать имеющуюся базу зарегистрированных граждан на портале государственных услуги.

Реализацию нововведений предложено закрепить за Центральной избирательной комиссией.