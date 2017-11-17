Депутаты от "Справедливой России" во главе с Олегом Шеиным предложили упростить процедуру сбора кандидатами и избирательными объединениями подписей и их последующей проверки на достоверность, пишет "Парламентская газета".
Для реализации этих изменений предлагает дополнить статью 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав новой дефиницией "подписи избирателей".
Кроме того, парламентарии описали два способа, с помощью которых избиратели могут поставить подписи за выдвижение кандидата, избирательного объединения или в поддержку референдума — это подпись на бумажном или электронная подпись.
Для подтверждения ее достоверности подписи предлагается использовать имеющуюся базу зарегистрированных граждан на портале государственных услуги.
Реализацию нововведений предложено закрепить за Центральной избирательной комиссией.
Комментарии
А давайте сразу узаконим подделку подписей в поддержку партии жулику и воров, чтобы не 146% голосовало в общем, а процентов так 700, при этом все 700 за партию "ПЖИВ"
А сейчас в чем сложности? Паспортные данные в книгах фиксируются.