Керамическая плитка KERAMA MARAZZI: последние тенденции и проекты интерьера

Керамическая плитка уже давно заняла лидирующие позиции в оформлении функциональных зон современного жилища благодаря своей превосходной износостойкости. Практически ни у кого не возникает сомнений в том, какое настенное покрытие выбрать для ванной комнаты, душевой или как оформить кухонный фартук. Однако современный дизайн позволяет использовать ее не только в привычных интерьерах, но и в коридоре, гостиной и даже в спальне.



Фирменные магазины керамической плитки KERAMA MARAZZI в Барнауле – это огромный ассортимент, опытные продавцы, а также возможность составить дизайн с расчетами под конкретные параметры и заказать доставку. Выбор керамической плитки стал легким как никогда. А ежемесячное специальное предложение магазина – скидки 15 и 20% — позволит еще и сэкономить.



Какие сочетания плитки на пике моды? В 2017 году набирает популярность тренд на удобство и простоту в противовес показной роскоши. Дерево, камень и глина во все времена были для человека олицетворением дома. Спокойную цветовую гамму оттенков земли наш глаз воспринимает как нечто родное и очень близкое.



Сегодня разнообразие форматов, дизайна и фактур керамической плитки поражает воображение даже самых искушенных покупателей. Ассортимент позволяет покупателю любого достатка подобрать решение для себя.

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Фирменные магазины KERAMA MARAZZI в Барнауле

ул. Малахова, 94б

тел. 8 (3852) 27-10-97