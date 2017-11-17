Владельцы сертификата на маткапитал смогут узнать его размер онлайн

Обладатели сертификата на материнский капитал смогут получить информацию о его размере в электронной форме. Соответствующий законопроект Госдума приняла в пятницу в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

"Законопроект предлагает предоставить гражданам, получившим сертификат на материнский капитал, возможность получать информацию о размере этого капитала либо его оставшейся части в том числе в электронной форме", — рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Законопроект дает возможность направлять средства маткапитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, тем женщинам, которые ранее подавали заявление о направлении средств маткапитала на накопительную пенсию.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что профильный комитет поддерживает концепцию законопроекта.

"Законопроект создаст более благоприятные условия для распоряжения средствами маткапитала", — пояснила Окунева.

Учитывая социальную значимость законопроекта, профильный комитет попросил сократить срок поправок до 22 ноября 2017 года.