Пропавшая на Алтае 13-летняя девочка-подросток из села Новичиха, поиски которой вели волонтеры, найдена живой, сообщается в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение ребенка было неизвестно с 14 ноября. "Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь в распространении информации, печати цветных ориентировок и просто неравнодушие", — сообщается в группе.

"14 ноября 2017 года 13-летняя жительница села Новичиха Новичихинского района не вернулась домой. Известно, что с этого же дня пропал без вести 15-летний друг девочки, проживающий в селе Клепчиха Поспелихинского района", — сообщали ранее в краевом управлении СКР.

Как сообщили в СКР, в результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий установлено местонахождение также и ее 15-летнего друга из села Клепечиха Поспелихинского района. "Подростки живы и здоровы. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них не имеется", - говорится в сообщении.

В связи с исчезновением подростков была инициирована доследственная проверка.