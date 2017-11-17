Путин пошутил про плотный график после выборов

Президент РФ Владимир Путин пошутил про свой график после выборов, отвечая на приглашение посетить Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в 2019 году, пишет "Комсомольская правда".

В ходе совещания по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры ректор ВГИК Владимир Малышев пригласил Путина посетить вуз в 2019 году.

"Мы просили бы вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием", — обратился Малышев к президенту. В ответ Путин пошутил по поводу президентских выборов в марте 2018 года.

"Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьёзном графике", - отметил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, будет ли Путин баллотироваться на еще один президентский срок.