Фото: Amic.ru

Стоянка автобусов рядом с частными домами в Барнауле мешает местным жителям – свое негодование относительно этой ситуации высказал читатель портала Amic.ru, обратившийся в нашу редакцию.

"По адресу улица Эмилии Алексеевой, 67 в самом центре частного жилого квартала расположилась автобаза с маршрутами 58 и 39. Каждое утро с 05:00 жители слушают шум и задыхаются от более чем 30 заведенных дизельных двигателей", — рассказывает горожанин.

Собеседник уверен, что существование парковки автобусов в жилом секторе является незаконным. Также он подчеркнул, что жалобы и обращения в Роспотребнадзор и администрацию результатов не дали.

Наш читатель уточняет, что в общей сложности от существования этой парковки страдают жители десятков близлежащих домов. Очевидно, с наступлением холодов, проблема выхлопных газов от паркующегося здесь транспорта только возрастает.

Портал Amic.ru направил в городскую администрацию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.