Фото: Amic.ru
Стоянка автобусов рядом с частными домами в Барнауле мешает местным жителям – свое негодование относительно этой ситуации высказал читатель портала Amic.ru, обратившийся в нашу редакцию.
"По адресу улица Эмилии Алексеевой, 67 в самом центре частного жилого квартала расположилась автобаза с маршрутами 58 и 39. Каждое утро с 05:00 жители слушают шум и задыхаются от более чем 30 заведенных дизельных двигателей", — рассказывает горожанин.
Собеседник уверен, что существование парковки автобусов в жилом секторе является незаконным. Также он подчеркнул, что жалобы и обращения в Роспотребнадзор и администрацию результатов не дали.
Наш читатель уточняет, что в общей сложности от существования этой парковки страдают жители десятков близлежащих домов. Очевидно, с наступлением холодов, проблема выхлопных газов от паркующегося здесь транспорта только возрастает.
Портал Amic.ru направил в городскую администрацию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Комментарии
А чё тут комментировать- всё Законно!
Такое ощущение, что у них эти автобусы на мазуте работают. По уму, их бы проверить на соответствие нормам.
Там кроме стоянки масса организаций, по факту небольшая промзона. Вопрос в том, кто первый там обустроился - частный сектор вокруг промзоны или влепили промзону в частном секторе. Если первое, то какие могут быть претензии?