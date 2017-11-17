Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении 1 млрд рублей ежегодно на расширение системы грантов главы государства в рамках поддержки молодых талантливых людей, передает ТАСС.

"Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением — поддержкой молодых талантливых людей с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги", — заявил Путин на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

Вторая часть данного гранта, по словам российского лидера, будет направлена на поиск молодых талантливых людей: "Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодно в объеме 1 млрд рублей".

Ранее на совещании Путин отметил важность создания системы поддержки талантливой молодежи в стране.