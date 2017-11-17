Печать рекламы на платежках ЖКХ запретят

Печать рекламы, в том числе и социальной, на платежках ЖКХ окажется под запретом. Соответствующий проект закона Госдума приняла во втором чтении в пятницу на пленарном заседании, пишет "Парламентская газета".

Сегодня из-за того, что платежки наводнены рекламой, россияне с трудом могут рассмотреть нужную им информацию о нормативах потребления коммунальных услуг и показаниях счётчиков, пояснили в Госдуме.

При этом отмечается, что реклама не будет размещаться и на оборотной стороне платежек, где нет информации о потребленных тарифах и ресурсах.

В первом чтении законопроект был принят в октябре 2014 года.