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Печать рекламы на платежках ЖКХ запретят

, ИА "Амител"
В первом чтении законопроект был принят в октябре 2014 года

Фото: promoatlas.ru

Печать рекламы, в том числе и социальной, на платежках ЖКХ окажется под запретом. Соответствующий проект закона Госдума приняла во втором чтении в пятницу на пленарном заседании, пишет "Парламентская газета".

Сегодня из-за того, что платежки наводнены рекламой, россияне с трудом могут рассмотреть нужную им информацию о нормативах потребления коммунальных услуг и показаниях счётчиков, пояснили в Госдуме.

При этом отмечается, что реклама не будет размещаться и на оборотной стороне платежек, где нет информации о потребленных тарифах и ресурсах.

В первом чтении законопроект был принят в октябре 2014 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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