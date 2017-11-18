Бывший корреспондент "Звезды" и РЕН ТВ Россияна Марковская назначена новым пресс-секретарем главы Минобороны России Сергея Шойгу, сообщает RT.

По словам девушки, соответствующий приказ был подписан 15 ноября. На сайте ведомства уже появилась краткая биографическая справка о ней.

"Да, это действительно так, 15-го числа вышел приказ. Я уже приступила к своим обязанностям", — сказала она корреспонденту ТАСС по телефону.

Согласно открытым источникам, Марковская родилась 6 января 1991 года. Окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Работала корреспондентом и ведущей новостей на канале ГТРК "Владивосток", в 2015 году стала корреспондентом телеканала "Звезда", а затем на каналах "Россия 24" и "Рен ТВ".