Елена Исинбаева присоединилась к Putin Team

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram заявила о своем присоединении к движению Putin Team.

"Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam", — написала двукратная олимпийская чемпионка.

Ранее хоккеист Александр Овечкин объявил, что создает общественное движение Putin Team ("Команда Путина").Он отметил, что всегда открыто поддерживал президента России Владимира Путина, и подчеркнул, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду.

Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.