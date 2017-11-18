Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в "фейковой дипломатии", сообщает РИА Новости.

Случилось это после того, как Хейли заявила, что российские дипломаты не хотели обсуждать резолюцию по мандату миссии ОЗХО — ООН в Сирии.

"То, что госпожа Хейли достаточно нервно заявила, будто бы российская миссия отвергала многие дни ее предложения встретиться и поговорить на эту тему, обсудить эти два проекта резолюции, — это ложь", — отметил Лавров.

Он также назвал неправдой слова американского представителя о провалившихся попытках дозвониться до постпреда Василия Небензи в последние дни.

Лавров отметил, что поведение Хейли демонстрирует "новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но еще и фейковая дипломатия".

Накануне в Совете Безопасности ООН прошло рассмотрение двух проектов резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии — российского и американского. В итоге оба проекта не были приняты.