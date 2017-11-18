В Одессе сорвали концерт худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина, пишут "Вести".

На концерт ворвались радикалы, чтобы получить от артиста ответ на один вопрос: чей Крым? Райкин покинул сцену, с которой читал поэтический моноспектакль "Над балаганом небо...".

Как отмечается, группа из 20 хулиганов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василько. Зрители встретили активистов сопротивлением. Они аплодировали, чтобы вызвать артиста на сцену.

Полиция пыталась успокоить активистов.