В Москве в деловом центре "Москва-Сити" произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителя МВД.
Поступило сообщение о конфликте на бытовой почве между неизвестными и сотрудниками "охранного предприятия из-за парковки на территории комплекса "Москва-Сити". По предварительным данным, пострадало шесть человек, четверо будут госпитализированы, двоим окажут медицинскую помощь на месте", — сообщил агентству источник в МВД.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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