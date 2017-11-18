В Москве в деловом центре "Москва-Сити" произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителя МВД.

Поступило сообщение о конфликте на бытовой почве между неизвестными и сотрудниками "охранного предприятия из-за парковки на территории комплекса "Москва-Сити". По предварительным данным, пострадало шесть человек, четверо будут госпитализированы, двоим окажут медицинскую помощь на месте", — сообщил агентству источник в МВД.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.