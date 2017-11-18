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Актер Сергей Салеев, ставший широко известным благодаря ряду телесериалов, скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 48 лет, сообщает "Российская газета".

По данным издания, артист умер еще 1 ноября, но новость получила широкое распространение только сейчас, когда встал вопрос о том, что делать с питомцами актера – у него жили щенок и два кота.

Согласно предварительным данным, одной из причин смерти Салеева могли стать проблемы с алкоголем.

Сергей Салеев родился в Перми. В 1994 году он окончил Пермский институт культуры и искусств. Работал в Пермском театре драмы. Затем уехал в Екатеринбург, играл в театре "Волхонка". С 2011 года он работал в Санкт-Петербургском драматическом театре "Круг". Известен своими ролями в сериалах "Дело было в Гавриловке", "Важняк. Игра на вылет" или "Морские дьяволы. Смерч-3".