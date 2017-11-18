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Водитель BMW X5 Алексей Бикташев, приговоренный за совершение в Барнауле смертельного ДТП с двумя погибшими к реальному сроку, хотел, чтобы его освободили от наказания из-за болезни.

Как сообщили в краевой прокуратуре, накануне Центральным районным судом региональной столицы было рассмотрено ходатайство осужденного об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

"В обоснование ходатайства об освобождении он ссылался на имеющееся тяжелое заболевание. Однако районный суд, согласившись с позицией заместителя Барнаульского спецпрокурора Антона Флаата, отказал в удовлетворении ходатайства осужденного", — отмечают в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал портал Amic.ru Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения. Также его обязали выплатить родным погибших в аварии 2,5 миллиона рублей.

Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле этого года в самом центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. По данным полиции, в отношении молодого водителя BMW десятки раз выписывались штрафы за нарушения ПДД.