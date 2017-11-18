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Новости

Очевидцы сообщили об открывшем стрельбу водителе Lexus в Барнауле

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, инцидент произошел накануне днем на шоссе Ленточный бор

Фото: youtube.com

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают дорожный конфликт на шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова, завершившийся стрельбой.

Как сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", ЧП произошло 17 ноября около 12:20. Участниками конфликта, как утверждается, стали водитель автомобиля Lexus RX 350 и водитель грузовика ГАЗ-53.

"Во время конфликта водитель Лексуса несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону водителя грузовика, причинив ему ранение, а также рукой разбил боковое зеркало. После чего уехал", — добавляет автор заметки.

Также отмечается, что стрелявший после удара о зеркало рассек руку.

Позже сообщение об инциденте также появилось в паблике Barnaul 22

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.11.2017 09:15
- гость -

Раз нет информации, что водителя с оружием ищут, значит знают кто он, и что искать его НЕ НАДО!

0  0
18.11.2017 09:17
- гость -

А что так можно?*

0  0
18.11.2017 09:33
Ig Ma_vk

нужно

0  0
18.11.2017 10:03
медведь-шатун

На ГАЗ-53 можно было и переехать "джигита" на лекусе...

0  0
18.11.2017 10:16
- гость -

На лехусе был дрищ обыкновенный, ему лунные кровя хачиков в голову ударили.

0  0
18.11.2017 10:34
- гость -

выдают оружие кому попало

0  0
18.11.2017 10:35
- гость -

зеркала сворачивать это байкерская привычка. типа наказание за то, что водитель грузовика не увидел его четырехколесный байк в зеркало

0  0
18.11.2017 10:52
- гость -

18.11.2017 10:34
- гость -
травмат вроде даже без справок купить можно

0  0
18.11.2017 10:53
- гость -

Захотят - найдут, "конфликт" наверняка попал на видеорегистраторы, не захотят - не помогут никакие свидетельства.

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