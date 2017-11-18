Фото: youtube.com
Барнаульцы в социальных сетях обсуждают дорожный конфликт на шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова, завершившийся стрельбой.
Как сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", ЧП произошло 17 ноября около 12:20. Участниками конфликта, как утверждается, стали водитель автомобиля Lexus RX 350 и водитель грузовика ГАЗ-53.
"Во время конфликта водитель Лексуса несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону водителя грузовика, причинив ему ранение, а также рукой разбил боковое зеркало. После чего уехал", — добавляет автор заметки.
Также отмечается, что стрелявший после удара о зеркало рассек руку.
Позже сообщение об инциденте также появилось в паблике Barnaul 22.
Комментарии
Раз нет информации, что водителя с оружием ищут, значит знают кто он, и что искать его НЕ НАДО!
А что так можно?*
нужно
На ГАЗ-53 можно было и переехать "джигита" на лекусе...
На лехусе был дрищ обыкновенный, ему лунные кровя хачиков в голову ударили.
выдают оружие кому попало
зеркала сворачивать это байкерская привычка. типа наказание за то, что водитель грузовика не увидел его четырехколесный байк в зеркало
18.11.2017 10:34
- гость -
травмат вроде даже без справок купить можно
Захотят - найдут, "конфликт" наверняка попал на видеорегистраторы, не захотят - не помогут никакие свидетельства.