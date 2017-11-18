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Барнаульцы в социальных сетях обсуждают дорожный конфликт на шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова, завершившийся стрельбой.

Как сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", ЧП произошло 17 ноября около 12:20. Участниками конфликта, как утверждается, стали водитель автомобиля Lexus RX 350 и водитель грузовика ГАЗ-53.

"Во время конфликта водитель Лексуса несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону водителя грузовика, причинив ему ранение, а также рукой разбил боковое зеркало. После чего уехал", — добавляет автор заметки.

Также отмечается, что стрелявший после удара о зеркало рассек руку.

Позже сообщение об инциденте также появилось в паблике Barnaul 22.