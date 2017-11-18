Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о десятках звонков с сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных по пути следования кортежа Владимира Путина в северную столицу.

"Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге", — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, накануне глава государства побывал в родном для себя городе на Неве и в рамках Культурного форума встретился с деятелями искусств.

По словам Дмитрия Пескова, на фоне получения сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах служба безопасности делала все необходимое. Эта работа не привнесла лишнего дискомфорта и на график президента не повлияла.

"Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут", - подчеркнул Песков.

Напомним, этой осенью Россию накрыла настоящая волна телефонного терроризма. За два месяца в стране из-за ложных сообщений о бомбах было эвакуировано более 2,5 миллионов человек.