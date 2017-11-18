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Падение метеора под Мурманском приняли за конец света и Санта-Клауса

, ИА "Амител"
Небесное тело до Земли не долетело, сгорев в атмосфере

Фото: vk.com

Падение метеора вечером 16 ноября в Мурманской области попало на видео – некоторые пользователи соцсетей называют случившееся "предвестником конца света", сообщает Life.

Небесное тело сгорело в атмосфере. Ученые уже заявили, что данное явление опасности не представляет, добавив, впрочем, что в последнее время подобные случаи участились. 

Примечательно, что в Лапландии метеор также попал на видео. Тамошние пользователи социальных сетей шутят, что это Санта Клаус раньше времени спешит дарить подарки детям.

"Это, вероятно, был метеор. То, откуда он прилетел, и знали ли о нем заранее, неизвестно, — приводятся слова доцента космической физики обсерватории геофизики Соданкюля при Университете Оулу Юрки Маннинена.

 

Комментируя тот факт, что некоторые жители Лапландии слышали похожий на взрыв звук, ученый отметил, что это могло быть связано с тем, что небесное тело летело со сверхзвуковой скоростью.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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