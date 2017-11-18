Фото: vk.com/barneos22

Полиция в Алтайском крае предупреждает водителей об участившихся случаях кражи колес, а также воровства из салонов машин.

Портал Amic.ru также на этой неделе уже не раз писал о том, что в региональной столицы злоумышленники "разули" автомобили.

В ГУ МВД по Алтайскому краю во избежание краж колес дают следующие советы:

по возможности не парковать свой автомобиль на ночь возле дома, а воспользоваться услугами платной стоянки;

в целях предотвращения снятия колес с транспортного средства, оборудовать автомобиль сигнализацией, при возможности организовать видеонаблюдение парковочной стоянки;

для крепления колес автомашины использовать специальные гайки и секретные болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом.

Что же касается краж вещей из автомобилей, то в данном случае правоохранители рекомендуют: