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Полиция в Алтайском крае предупреждает водителей об участившихся случаях кражи колес, а также воровства из салонов машин.
Портал Amic.ru также на этой неделе уже не раз писал о том, что в региональной столицы злоумышленники "разули" автомобили.
В ГУ МВД по Алтайскому краю во избежание краж колес дают следующие советы:
- по возможности не парковать свой автомобиль на ночь возле дома, а воспользоваться услугами платной стоянки;
- в целях предотвращения снятия колес с транспортного средства, оборудовать автомобиль сигнализацией, при возможности организовать видеонаблюдение парковочной стоянки;
- для крепления колес автомашины использовать специальные гайки и секретные болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом.
Что же касается краж вещей из автомобилей, то в данном случае правоохранители рекомендуют:
- на парковках у торговых центров ставьте автомобиль в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если вы вышли на минутку;
- не оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи, которые бросаются в глаза, и документы;
- никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания;
- примите все меры к тому, чтобы злоумышленник не смог быстро завладеть вашей автомашиной: оборудуйте ее противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства;
- в случае обнаружения прокола колес ни в коем случае не оставлять в автомобиле ценные вещи и денежные средства.
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