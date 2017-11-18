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Дипмиссия России в Вашингтоне призвало руководство Соединенных Штатов Америки закончить с ограничением свободы СМИ и перестать вводить ограничения в отношении журналистов.

"Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США", - цитирует заявление дипломатов РИА Новости.

Данный комментарий был опубликован после того, как после партнера Sputnik — ретранслирующую компанию Reston Translator — признали в Соединенных Штатах иноагентом.

Российская дипломатическая миссия называет это давлением на СМИ. "Очевидно, что теперь пытаются запугать американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами", — считают в посольстве.

Ранее главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян на фоне эти событий поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".